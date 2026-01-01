Nessuna estrazione del Lotto e SuperEnalotto giovedì 1 gennaio | cosa succede e quando si recupera

L’estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per giovedì 1 gennaio 2026 non si svolge a causa della festività di Capodanno. Le estrazioni riprenderanno secondo il calendario abituale, con le rispettive date di recupero. È importante verificare eventuali aggiornamenti ufficiali per conoscere le nuove date di estrazione e mantenersi informati sulle modalità di gioco durante le festività.

L’estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 1° gennaio 2026,non si svolge perché è Capodanno. I concorsi saranno recuperati nei giorni successivi, con slittamenti in vista dell'Epifania fino al 12 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: SuperEnalotto oggi, giovedì 20 novembre: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto Leggi anche: SuperEnalotto oggi, giovedì 27 novembre: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di lunedì 29 dicembre 2025: la caccia al jackpot continua; Ultima estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, 29 dicembre 2025; SuperEnalotto, cambiano le estrazioni di dicembre: ecco le nuove date ufficiali prima di Natale e Capodanno; : i numeri vincenti del concorso n. 207 di lunedì 29 dicembre 2025. Nessuna estrazione del Lotto e SuperEnalotto giovedì 1 gennaio: cosa succede e quando si recupera - L’estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 1° gennaio 2026 ,non si svolge perché è Capodanno. fanpage.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 1 gennaio 2026: numeri vincenti e quote, cosa cambia oggi - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, cosa succede oggi giovedì 1 gennaio 2026 essendo un giorno festivo: cambia il calendario. msn.com

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 1 gennaio 2026: numeri vincenti e quote in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, cosa succede oggi giovedì 1 gennaio 2026 essendo un giorno festivo: su Leggo. msn.com

Calendario Estrazioni di Dicembre Gioca da Tabaccheria Paoletti e non perdere nessuna estrazione di Lotto e SuperEnalotto! Ti aspettiamo per tutte le giocate natalizie Via Bissuola 118/G – Mestre 041 615439 Buone Feste da Tabaccheria P - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.