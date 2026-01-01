Morto Massimo Leonardi cantante dei Tear Me Down | Ci hai insegnato quanto è importante prendere una posizione
È scomparso Massimo Leonardi, voce dei Tear Me Down, band hardcore punk di Roma e Viterbo attiva dal 1995. La sua musica e il suo impegno hanno evidenziato l’importanza di esprimere le proprie idee con sincerità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la scena musicale e per chi ha condiviso con lui valori e passioni.
Addio a Massimo Leonardi, cantante dei Tear Me Down, il gruppo hardcore punk di Roma e Viterbo, attivo dal 1995. La tragedia è avvenuta il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
