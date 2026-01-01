Morto Massimo Leonardi cantante dei Tear Me Down | Ci hai insegnato quanto è importante prendere una posizione

È scomparso Massimo Leonardi, voce dei Tear Me Down, band hardcore punk di Roma e Viterbo attiva dal 1995. La sua musica e il suo impegno hanno evidenziato l’importanza di esprimere le proprie idee con sincerità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la scena musicale e per chi ha condiviso con lui valori e passioni.

Un fine anno in lutto a Cagliari, purtroppo è morto il tatuatore Massimo Leonardi morto improvvisamente a 51 anni Il corpo sarebbe stato ritrovato in un garage di via delle Cicale nelle prime ore del pomeriggio. Sono sconvolto per questa perdita improvvisa ch - facebook.com facebook

