Morto Massimo Leonardi cantante dei Tear Me Down | Ci hai insegnato quanto è importante prendere una posizione

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso Massimo Leonardi, voce dei Tear Me Down, band hardcore punk di Roma e Viterbo attiva dal 1995. La sua musica e il suo impegno hanno evidenziato l’importanza di esprimere le proprie idee con sincerità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la scena musicale e per chi ha condiviso con lui valori e passioni.

Addio a Massimo Leonardi, cantante dei Tear Me Down, il gruppo hardcore punk di Roma e Viterbo, attivo dal 1995. La tragedia è avvenuta il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lewis Hamilton: “I risultati parlano chiaro. Ma questa stagione mi ha insegnato una cosa importante”

Leggi anche: Padre Spadaro racconta il Pasolini del Vangelo secondo Matteo: “Il suo Cristo ci porta a prendere posizione”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tragedia a Cagliari: il tatuatore Massimo Leonardi morto improvvisamente a 51 anni; Cagliari, addio al leader dei tatuatori: è morto a 51 anni Massimo Leonardi; Addio a Massimo Leonardi: Cagliari piange l’artista “guerriero” del punk e dei tatuaggi; Sassari, terribile tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato durante una manutenzione.

morto massimo leonardi cantanteMorto Massimo Leonardi, cantante dei Tear Me Down: “Ci hai insegnato quanto è importante prendere una posizione” - Addio a Massimo Leonardi, cantante dei Tear Me Down, il gruppo hardcore punk di Roma- fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.