Lutto nel mondo dell' avvocatura | è morto il principe del foro Salvatore Re

È venuto a mancare l’avvocato Salvatore Re, figura di rilievo nel mondo dell’avvocatura. Ottantaseienne originario di Favara, Re si è distinto per la sua lunga carriera e la consolidata esperienza professionale. Riconosciuto per la sua competenza e capacità, lascia un ricordo importante tra colleghi e clienti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il foro e il settore legale.

È morto il principe del foro: l'avvocato Salvatore Re. L'ottantaseienne, originario di Favara, è stato un professionista con una consolidata esperienza: un avvocato che difficilmente perdeva una causa. Re, durante i tanti anni di attività, si è occupato anche di diritto civile e diritto del.

