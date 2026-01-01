L’India cambia pelle | in arrivo la radicale riforma economica di Modi

L’India si prepara a una significativa riforma economica sotto la guida di Modi, considerata da molti come un cambiamento epocale. Negli ultimi mesi, il governo ha adottato misure importanti volte a rinnovare il modello di crescita nazionale, rispondendo alle sfide della crescente pressione globale e alle tensioni internazionali. Questo processo segna un nuovo capitolo per l’economia indiana, con potenziali ripercussioni sulla scena internazionale.

I media indiani hanno definito il 2025 come “l’anno del big bang economico dell’India “. Negli ultimi 12 mesi, infatti, Delhi ha varato una serie di misure rimaste in sospeso per anni nel tentativo di reimpostare il modello di crescita del Paese sotto la crescente pressione globale generata da dazi, tensioni e guerre commerciali. Il gigante asiatico ha varato un’ agevolazione fiscale per la classe media, autorizzato gli investimenti esteri diretti al 100% in assicurazioni e pensioni, garantito la partecipazione privata all’energia nucleare, messo sul tavolo un regime semplificato di imposta su beni e servizi (Gst), quattro codici del lavoro e una legge sull’imposta sul reddito (andata a sostituirne una risalente al 1961). 🔗 Leggi su It.insideover.com

