Dopo le festività e il party di Capodanno, è normale desiderare momenti di relax e comfort. Un abito versatile, da indossare sopra i leggings, offre calore e praticità per le giornate tranquille a casa o per uscire con un tocco di stile. Perfetto per chi cerca un capo semplice, caldo e comodo, ideale per affrontare con calma il periodo post-natalizio.

Il party di Capodanno è ormai alle spalle e con lui tutte le altre feste del periodo natalizio. E avendo fatto le ore piccole, tutto quello che si ha voglia di fare oltre a dormire fino a tardi, è indossare qualcosa di estremamente caldo, comodo e rilassante. Senza perdere di vista lo stile. Esattamente come la combo pull oversize e leggings. Un binomio fatto apposta per avvolgere il corpo in un caldo abbraccio senza costrizioni. Ma che può rivelarsi una formula vincente anche fuori da casa. Basta qualche piccolo accorgimento, infatti, per trasformare questo outfit da totale relax domestico in una strepitosa opzione per chi ha voglia di uscire anche la sera stessa del primo giorno dell’anno nuovo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Indossato come un abito sopra i leggings, è perfetto per una giornata cozy a casa, così come per uscire (con un piccolo trucco)

Leggi anche: Drew Barrymore, che rivede un suo abito vecchio di oltre 35 anni, indossato da una fan

Leggi anche: Leggings Push-Up Nikita: Stile e Innovazione per un Look Perfetto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tutto quello di cui abbiamo bisogno il primo giorno dell’anno è un pull oversize.

Per Angelina Jolie il classico trench coat beige si indossa sopra l'abito da sera (a vista) - Ha indossato questo colore a fine agosto al Festival del Cinema di Venezia 2024, sfoggiando un look orientaleggiante ... vogue.it

Drew Barrymore, che rivede un suo abito vecchio di oltre 35 anni, indossato da una fan - Ci sono abiti e look che restano per sempre impressi nella memoria e Drew Barrymore i suoi outfit se li ricorda tutti, sia a distanza di tempo sia se sono indossati da altre persone. vanityfair.it

L’abito fatto da 3650 unghie di Schiaparelli indossato da Mikey Madison. Tutti i segreti - Quando si parla di Schiaparelli, non ci si può aspettare niente di meno che un’esplosione di creatività e audacia. dilei.it

Come sempre, Pietragalla ha indossato il suo abito migliore per onorare questo storico evento. Tantissime persone hanno accompagnato il passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 lungo tutto il percorso, fino a raggiungere il Parco dei Palmenti - facebook.com facebook