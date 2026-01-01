In piazza Saffi si torna a brindare il 2026 inizia con il centro città trasformato in una discoteca

A Forlì, in piazza Saffi, si torna a celebrare il Capodanno con un evento che trasforma il centro città in un’area di festa all’aperto. Dopo alcuni anni di interruzione, cittadini e visitatori si sono riuniti per dare il benvenuto al 2026, condividendo un momento di convivialità e musica in un’atmosfera speciale. Un’occasione per riscoprire il cuore della città in un contesto di festa collettiva.

