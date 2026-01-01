Capodanno in piazza con Mahmood soddisfatto il sindaco Napoli

Il Capodanno in piazza della Libertà a Salerno ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, turisti e visitatori, che hanno condiviso insieme il passaggio al nuovo anno. L’evento ha avuto come protagonista il cantautore Mahmood, contribuendo a creare un’atmosfera di convivialità e festa. Il sindaco di Napoli ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di momenti di aggregazione nelle piazze cittadine.

Un grande successo per il Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento ha richiamato decine di migliaia di salernitani, turisti e visitatori che hanno salutato l'anno vecchio e brindato all'anno nuovo con il cantautore Mahmood. Uno spettacolo davvero da "Brividi" che ha riscaldato l'atmosfera nonostante il freddo pungente della notte di San Silvestro. Uno spettacolo di bellezza e felicità. "Auguro a tutti un anno sereno all'insegna della pace e della solidarietà in un tempo universale di cupezza- ha detto il primo cittadino di Salerno, prima del Countdown, finale dal palcoscenico- Da Salerno un messaggio di speranza per una comunità che vuole continuare a crescere valorizzando le proprie risorse con inclusione ed accoglienza.

