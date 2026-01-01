Capodanno bagno di folla in piazza della Libertà Il freddo non ha spaventato gli aretini

Arezzo ha accolto il Capodanno con un afflusso di persone in piazza della Libertà, nonostante le basse temperature. L’evento, iniziato alle 17 con le esibizioni della Bandao, ha visto la partecipazione di residenti e turisti, desiderosi di trascorrere la notte tra musica e danza nel cuore del centro storico. La piazza gremita ha confermato l’importanza di questa tradizionale occasione di convivialità e festa.

Una piazza gremita di aretini e turisti pronti a trascorre un Capodanno tra musica e danza. L'evento andato in scena ieri in piazza della Libertà (ma iniziato a partire dalle 17 nel cuore del centro storico, con le performance della Bandao) ha visto un folto pubblico. Nonostante le temperature.

