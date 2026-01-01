Capodanno 2026 miracolo alla Ruota della Fortuna | cos’è successo

Il Capodanno 2026 ha riservato una sorpresa significativa nei dati di ascolto, con una maggiore competitività tra le principali reti televisive. In particolare, la Ruota della Fortuna ha registrato risultati inaspettati, contribuendo a ridurre il divario tra Canale 5 e Rai 1. Questa novità rappresenta un punto di svolta nel panorama delle trasmissioni di fine anno, segnando un cambiamento nelle preferenze del pubblico rispetto alle edizioni degli anni precedenti.

Ascolti di Capodanno 2026, il divario si chiude: il "miracolo" di Canale 5 contro Rai 1. Il Capodanno televisivo del 31 dicembre 2025 segna una svolta che fino a pochi anni fa sembrava impensabile. Per la prima volta dopo oltre vent'anni, la distanza tra Rai 1 e Canale 5 nella notte di San Silvestro si riduce drasticamente, trasformando quella che era una supremazia strutturale del servizio pubblico in una vera e propria competizione. I numeri parlano chiaro: due anni fa il confronto era impari, con Rai 1 oltre il 40% di share e Canale 5 ferma intorno al 18%. Nel 2025, invece, Rai 1 si attesta intorno al 35% medio, mentre Canale 5 vola al 28,5%, un risultato che in molti definiscono senza mezzi termini un evento televisivo.

Il Capodanno di Rai 1 è con “L’anno che verrà 2026”. Sul palco di Catanzaro Patty Pravo, Clementino e Serena Brancale - Alla conduzione del tradizionale show a suon di musica c'è Marco Liorni, con Nina Zilli inviata speciale in Calabria ... iodonna.it

Capodanno, gli eventi da non perdere in Italia oggi 1° gennaio 2026 - Il 1° gennaio 2026 Roma si anima con Capodarte, quest’anno dedicato alla celebrazione dell’80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente. tg24.sky.it

Un anno fa Canale 5 stava a 3 milioni medi dal TG5 al Capodanno, quest'anno grazie a #LaRuotaDellaFortuna incolla 4,6mln e sfiora il 30% contro il Capodanno Rai. Ma per loro il miracolo lo fa Rai 1 #AscoltiTv #LAnnoCheVerra x.com

