Camminare per ripartire a Capodanno quanti passi servono per la salute
Dopo le festività di Capodanno, molte persone cercano di recuperare un equilibrio salutare. Camminare è un’attività semplice e accessibile per favorire il benessere fisico e ripartire con energia. Ma quanti passi sono necessari per ottenere benefici concreti? In questo articolo, analizziamo il ruolo dell’attività motoria quotidiana, in particolare della camminata, per migliorare la salute dopo le festività.
(Adnkronos) – Dopo Capodanno, c'è chi ha bisogno di rimettersi in carreggiata. Le conseguenze di eccessi a tavola, tra cibo e alcol, si fanno sentire sulla bilancia con i chili di troppo. L'effetto, però, a lungo termine rischia di essere avvertito in termini di salute. La soluzione è rimettersi in moto subito: è sufficiente camminare, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
