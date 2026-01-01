Calciomercato Serie A le mosse di gennaio | non solo Napoli e Inter a caccia dello Scudetto

Nel calciomercato di gennaio, le principali squadre della Serie A si muovono per rafforzare le proprie rose e competere al massimo livello. Oltre a Napoli e Inter, anche Roma, Milan e Juventus adottano strategie mirate per colmare le eventuali lacune e puntare alla conquista dello scudetto. Questa finestra di mercato rappresenta un momento chiave per definire le ambizioni di tutte le contendenti.

Inter News 24 Calciomercato Serie A, dalla corsa scudetto alle strategie invernali: Roma, Milan e Juve provano a colmare il gap con operazioni mirate. Il quotidiano La Repubblica analizza lo scenario del calciomercato di gennaio, sottolineando come Napoli e Inter restino le principali favorite per il titolo, ma con diverse inseguitrici pronte a ridurre le distanze intervenendo sulla rosa. La finestra invernale, in questo senso, potrebbe diventare decisiva per riequilibrare la corsa ai vertici della Serie A.

