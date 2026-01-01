Calciomercato Inter non solo un esterno destro | possono arrivare 2 acquisti a gennaio! Tracciato l’identikit

Nel mercato di gennaio, l’Inter potrebbe rinforzare più di un reparto, oltre all’esterno destro. Sono infatti emerse possibilità di due nuovi acquisti, con profili specifici e ruoli ben definiti. La fase di trattative si concentra sull’individuazione di calciatori che possano contribuire alla rosa già competitiva, migliorando le opzioni disponibili e garantendo maggior flessibilità tattica. Ecco l’identikit dei profili su cui si sta lavorando in casa nerazzurra.

Inter News 24 : ecco in che ruolo. Il 2026 dell'Inter si apre con intenzioni bellicose non solo sul rettangolo verde, ma anche dietro la scrivania. La sessione invernale di calciomercato rappresenta per i vicecampioni d'Italia un'opportunità fondamentale per puntellare la rosa e correggere le imperfezioni emerse nella prima parte di stagione. Secondo quanto analizzato approfonditamente dalla redazione di Calciomercato.com, i dirigenti di Viale della Liberazione hanno delineato un piano d'azione chiarissimo che prevede la chiusura di ben due operazioni in entrata.

