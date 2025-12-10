formazioni liga 16a giornata 2025 2026

L'allenatore del Real Madrid ha deciso di schierare questa sera una formazione diversa dal solito, influenzato dalla recente serie di infortuni tra i suoi giocatori chiave. Le scelte di oggi potrebbero cambiare gli equilibri della partita contro il Valencia, che si gioca al Santiago Bernabéu. La 16a giornata della Liga si avvicina e le formazioni ufficiali si fanno sempre più chiare.

Probabili formazioni La Liga 16a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Real Madrid Vs Celta Vigo Potential 4-3-3 Line up with Mbappe in Laliga Jornada 16 Season 2025/2026

