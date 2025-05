Suor Nathalie Becquart | Sulla loggia è apparso a sorpresa il mio vicino di casa

Addio a suor Paola, volto popolare e anima sociale del tifo laziale - È morta suor Paola, la religiosa che per decenni è stata un’icona tanto del tifo biancoceleste quanto dell’impegno civile. Aveva 77 anni e da tempo combatteva con la malattia.

Morta Suor Paola, l’amore per gli ultimi e il tifo per la Lazio. In tv con Quelli che il calcio - Roma, 1 aprile 2025 – E’ morta a 78 anni Suor Paola (al secolo Rita D’Auria), sorella francescana, volto noto al grande pubblico da quando partecipò alle dirette tv di Quelli che il calcio, da tifosissima della Lazio.