Il gelo di Bannon su papa Leone | Per noi cattolici Maga è stata la scelta peggiore

La rabbia della destra trumpiana contro il nuovo Pontefice. L’influencer estremista Laura Loomer: “È una marionetta marxista” 🔗Repubblica.it © Repubblica.it - Il gelo di Bannon su papa Leone: “Per noi cattolici Maga è stata la scelta peggiore”

