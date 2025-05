Al Terminal 1 dell' Aeroporto di Fiumicino arriva Grande folla n 1 di Giò Pomodoro

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2025 L' Aeroporto di Roma Fiumicino rafforza il proprio legame con l'arte, in linea con la volontà di trasformare l'esperienza di viaggio, elevando l' Aeroporto da semplice punto di transito a luogo di cultura e bellezza: da ieri è esposta al Terminal 1 la maestosa opera di Giò Pomodoro ,“ Grande folla n.1”. La scultura in bronzo del 1964 dell a Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea – che sarà visibile a Fiumicino per un intero anno – è stata restaurata proprio grazie al sostegno di Aeroporti di Roma. L'esposizione dell a scultura è accompagnata nella piazza interna dell ' Aeroporto di Fiumicino da proiezioni multimediali che illustrano la collezione dell a Gnamc, che è la più importante al mondo di arte moderna e contemporanea italiana. “L'esposizione di “ Grande folla n. 🔗 Iltempo.it

Aria irrespirabile nella zona dell'aeroporto: nuova segnalazione a San Giovanni Teatino - Aria irrespirabile nella zona dell'aeroporto d'Abruzzo a San Giovanni Teatino. Lungo via Amendola da giorni l'odore è nauseabondo. Ieri il gruppo consiliare di San Giovanni Teatino Pro Sgt ha segnalato per l'ennesima volta il problema, del quale è ...

Trovano un Rolex dimenticato nella vaschetta ai controlli dell’aeroporto e lo rubano: coppia denunciata per furto - Il Rolex era stato dimenticato ai controlli da una donna in partenza per Israele che, non appena si è accorta, ha denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare i controlli della Polizia, che ha bloccato e denunciato la coppia non appena è ...