Agguato ultras in via Imbriani | primo atto della scalata alla Curva Sud

Avevano un obiettivo preciso i tre sicari che giovedì 8 maggio hanno affiancato una macchina ferma nel traffico pomeridiano di via degli Imbriani, nel cuore del quartiere Bovisa, sparando tre colpi di pistola. Nel mirino c’era Luca Guerrini, 27 anni, membro del direttivo di Curva Sud, il cui peso. 🔗Milanotoday.it © Milanotoday.it - Agguato ultras in via Imbriani: primo atto della scalata alla Curva Sud

Cosa riportano altre fonti

Sparatoria Milano in via degli Imbriani, 3 colpi di pistola di 2 uomini in scooter su un'Audi Q3 con a bordo l'ultras del Milan Luca Guerrini, sfuggito all'agguato - Tre i colpi sparati a vuoto dai due complici nel tentativo di colpire Guerrini, affiancato dai malviventi mentre era al volante della sua auto Una sparatoria, avvenuta alle 13.

Sparatoria Milano in via degli Imbriani, 2 uomini in scooter sparano ad un'Audi Q3 con a bordo l'ultras del Milan Luca Guerrini, sfuggito all'agguato - Tre i colpi sparati a vuoto dai due complici nel tentativo di colpire Guerrini, affiancato dai malviventi mentre era al volante della sua auto Una sparatoria, avvenuta alle 13.

Sparatoria in via degli Imbriani a Milano: cosa sappiamo dell’agguato contro il conducente dell’Audi - Gli investigatori hanno trovato sull'asfalto di via degli Imbriani a Milano alcuni elementi utili alle indagini. L'agguato verso un'Audi Q3 nera: ad aprire il fuoco due persone in scooter, coperte dal casco integrale.

Autonomia, Scholz (Meeting): serve discussione senza polarizzazioni

Video Autonomia, Scholz (Meeting): serve discussione senza polarizzazioni Video Autonomia, Scholz (Meeting): serve discussione senza polarizzazioni

Approfondimenti da altre fonti

Spari in strada su un 27enne ultrà del Milan, lui illeso fugge; Agguato ultras in via Imbriani: primo atto della scalata alla Curva Sud; Luca Guerrini, chi è l’ultrà del Milan bersaglio dell’agguato di via degli Imbriani: membro del direttivo della Sud e gestore di una barberia di Lucci; Agguato a ultrà del Milan, pm indagano per tentato omicidio: chi è il bersaglio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Agguato ultras in via Imbriani: primo atto della scalata alla Curva Sud - Il peso di Luca Guerrini all’interno dell’organizzazione del tifo milanista è cresciuto. Cosa c'è dietro l'agguato di via degli Imbriani? 🔗milanotoday.it

Luca Guerrini: l’ultrà del Milan bersaglio dell’agguato avvenuto in via degli Imbriani a Milano - Era un ultrà del Milan l'obiettivo dell'agguato in via Imbriani, a Milano. Si tratta di Luca Guerrini . 🔗tg.la7.it

Chi è Luca Guerrini, l’ultrà del Milan “bersaglio” dell’agguato in via degli Imbriani e fedelissimo di Luca Lucci - Era Luca Guerrini il “bersaglio” dell’agguato dell’8 maggio in via degli Imbriani a Milano. Due soggetti hanno affiancato il suo Suv in sella a uno scooter e hanno esploso tre colpi, senza prenderlo. 🔗fanpage.it