Turisti polacchi noleggiano auto ma non è assicurata | multati e appiedati a Pescate

Non è certo stata una vacanza divertente quella che ha visto protagonisti 7 amici polacchi che hanno raggiunto nei giorni scorsi la provincia di Lecco. Il gruppo di amici, quando è passato da Pescate è stato infatti fermato per un controllo e poi multato dalla polizia locale.Il motivo? L'auto. 🔗Leccotoday.it © Leccotoday.it - Turisti polacchi noleggiano auto, ma non è assicurata: multati (e appiedati) a Pescate

