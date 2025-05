Tragedia a 50 m sul relitto Bayesian | sub olandese perde la vita per bombola difettosa

Nel corso di una discesa subacquea, si è verificata una drammatica Tragedia sul sito del veliero Bayesian. In questo contesto, un sub di 39 anni, di nazionalità olandese, ha perso la vita mentre lavorava nelle vicinanze dell'imbarcazione affondata lo scorso anno. Il contesto dell'incidente Durante l'immersione, l'incidente si è manifestato a causa di un grave . L'articolo Tragedia a 50 m sul relittoBayesian: sub olandeseperde la vita per bomboladifettosa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

