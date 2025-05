Stranger Things 5 | ritardi insoddisfazione dei fan e ostacoli produttivi tra pandemia e scioperi

Polemiche su Millie Bobby Brown: “Undici di Stranger Things non esiste più, vuole apparire più matura dell’età che ha” - Alla recente prima europea del film "The Electric State" a Madrid, l'attrice ventunenne ha sfoggiato un look che l'ha fatta apparire ben più adulta rispetto ai suoi 21 anni.

Stranger Things: Dacre Montgomery debutta alla regia con The Engagement Party - L'attore di Stranger Things ed Elvis sarà protagonista e regista del suo primo lungometraggio, presentato al mercato di Cannes. Dacre Montgomery, noto per i suoi ruoli in Stranger Things e Elvis, farà il suo debutto alla regia con The Engagement ...