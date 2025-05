Il nuovo progetto cinematografico Paper Tiger si preannuncia un’esperienza intensa e ricca di colpi di scena. James Gray si occuperà della regia e della sceneggiatura di questo film che si concentra sul sogno americano disilluso, immergendo i protagonisti in un ambiente segnato dalla violenza e dalla corruzione. Le riprese, previste a partire da giugno, saranno . L'articolo Paper Tiger di James Gray : sogno americano , tradimenti e cast rinnovato con Johansson e Driver è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

