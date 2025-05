papa leone xiv il primo a leggere un discorso scritto il giallo del foglietto

Un discorsoscritto, non "a braccio" a differenza dei suoi predecessori. Robert Francis Prevost, diventato Pontefice con il nome di Leone XIV, è già stato ribattezzato da qualcuno il "Papa dei record". Il primo Santo Padre proveniente dal Nord America (dopo quello proveniente dal Sud, l'argentino Jorge Bergoglio, e come Papa Francesco l'americano di Chicago è "latino d'adozione", essendo stato 20 anni in missione in Perù), e il primo ad aver letto un testo nel suo primo intervento dalla Loggia del palazzo apostolico.Dagospia imbastisce pure un piccolo giallo post-Conclave su quel foglietto tenuto in mano in mondovisione: "Quando si è preparato il discorso? Prima o dopo la vestizione?".Non è stata l'unica "rottura con il passato". Prevost ha recuperato anche uno degli elementi delle vesti del Papa che Francesco non aveva mai indossato, dalla mozzetta alla mantellina rossa corta sopra la talare bianca. 🔗Liberoquotidiano.it

