Menna a Bari per san Nicola e per rinsaldare il gemellaggio con il capoluogo pugliese

Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha partecipato questa mattina, 9 maggio, alla Santa Messa celebrata nella basilica di San Nicola a Bari e alla processione per il santo patrono.“È stata una grande emozione vivere uno dei momenti più intensi degli appuntamenti dedicati al Santo. La mia. 🔗Chietitoday.it © Chietitoday.it - Menna a Bari per san Nicola e per rinsaldare il gemellaggio con il capoluogo pugliese

Altre fonti ne stanno dando notizia

Menna a Bari per san Nicola e per rinsaldare il gemellaggio con il capoluogo pugliese - Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha partecipato questa mattina, 9 maggio, alla Santa Messa celebrata nella basilica di San Nicola a Bari e alla processione per il santo patrono.

Pestaggio fuori dal San Nicola, la condanna del Bari e del sindaco: “Episodio inaccettabile" - Dopo il messaggio degli ultras della Curva Nord arrivano anche altre reazioni di condanna del terribile pestaggio di un uomo, consumatosi sotto gli occhi di suo figlio, all'esterno dello stadio San Nicola mentre sul campo si svolgeva il match di ...

Il primo San Nicola da sindaco di Bari. Leccese: «Emozione fortissima. Un evento che unisce tutti» - «È una festa che unisce tutti, San Nicola abbatte i confini». Il sindaco Vito Leccese indosserà per la prima volta la fascia tricolore al seguito della Caravella e si.

TG 27.04.10 Bari, al via i festeggiamenti per San Nicola

Video TG 27.04.10 Bari, al via i festeggiamenti per San Nicola Video TG 27.04.10 Bari, al via i festeggiamenti per San Nicola

Approfondimenti da altre fonti

Francesco Menna a Bari per i festeggiamenti di San Nicola; Menna a Bari per San Nicola e per rinsaldare il gemellaggio con il capoluogo pugliese; FESTA DI SAN NICOLA I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL SINDACO NELLE GIORNATE DEL 7-8-9 MAGGIO; Vasto e Pollutri presenti a Bari per i festeggiamenti di San Nicola. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

FESTA DI SAN NICOLA I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL SINDACO NELLE GIORNATE DEL 7-8-9 MAGGIO - ore 11.30 Comando 3° Regione Aerea – in occasione delle celebrazioni di San Nicola la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” (P.A.N.) dell’Aeronautica Militare solcherà il cielo con i suoi ... 🔗ilikepuglia.it

Celebrazioni di San Nicola a Bari: un evento tra tradizione e modernità - Le celebrazioni per il patrono di Bari iniziano con un volo acrobatico e culminano in una processione storica. 🔗notizie.it

Il rito della Manna di San Nicola si ripete a Bari - La manna di S. Nicola è l’acqua che si forma nella tomba del Santo e che si formava già nella Basilica di Mira ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it