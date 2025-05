Il Milan batte 3-1 il Bologna doppietta per Gimenez

MilanO (ITALPRESS) – Il Milan vince in rimonta a San Siro contro il Bologna per 3-1 e mantiene vive le speranze di raggiungere l'Europa. Sono Pulisic e una doppietta di Gimenez a regalare i tre punti ai sette volte campioni d'Europa, in apertura di ripresa in svantaggio in seguito a una rete del solito Orsolini. Per i rossoneri un buon antipasto della finale di Coppa Italia, sempre contro gli emiliani; per gli uomini di Italiano un brutto stop in chiave qualificazione alla prossima Champions.Al 14?, i padroni di casa devono rinunciare a Tomori, costretto a uscire in seguito a un colpo alla testa che non sembra però preoccupante. Al suo posto entra Thiaw. Tre minuti dopo, Pulisic si rende protagonista di una serpentina centrale, si porta la palla sul destro e calcia, ma Lykogiannis stoppa in scivolata la conclusione che sarebbe probabilmente finita nell'angolino. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Il Milan batte 3-1 il Bologna, doppietta per Gimenez

