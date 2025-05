Il comune della Brianza lecchese che diventa il paradiso dei lettori

Ben Pastor, Marta Perego, Eleonora D'Errico, Francesca Scotti, Elisabetta Bucciarelli, Michela Martignoni, Ivano Gobbato, Luigi Mantovani. Sono solo alcuni dei protagonisti della terza edizione di Barzanò Book Festival: in occasione del Maggio dei Libri, ci sarà infatti una settimana di.

Il comune della Brianza lecchese che dedica un mese ad arte e fotografia - Ad aprile, per il secondo anno consecutivo, a Barzanò andrà in scena un mese di arte con mostre, incontri e approfondimenti, momenti per i bambini e molte altre iniziative.

Il Lotto sorride: doppia vincita nel Lecchese, premiata la Brianza - Il fine settimana ha portato fortuna alla provincia di Lecco, dove sono state registrate due significative vincite al gioco del Lotto e 10eLotto. Un doppio sorriso che conferma il momento particolarmente favorevole per la Lombardia nel suo ...

Il Comune di Genova diventa ufficialmente 'amico delle tartarughe marine' - Il Comune di Genova ha aderito all’iniziativa 'Pledge4seaturtles' nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest che punta a tutelare le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina, specie Caretta caretta, nell’area mediterranea.

Torna 'Ville aperte in Brianza': ecco le dimore del Lecchese pronte ad accogliere i visitatori - Ville aperte in Brianza torna a coinvolgere il Lecchese. Quest'anno ricorre la 23^ edizione, suddivisa con il momento 'Primavera' dal 3 all'1 maggio e quello 'Autunno' dal 20 settembre al 5 ottobre: ... 🔗leccotoday.it

ANCHE IL COMUNE DI LECCO DIVENTA “PUNTO DIGITALE FACILE” - LECCO – Il Comune di Lecco diventa “Punto digitale facile“, offrendo ai cittadini la possibilità di ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi della pubblica amministrazione ... 🔗lecconews.news