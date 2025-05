i carabinieri monzesi che hanno sequestrato oltre 5mila reperti artistici e archeologici trafugati decenni fa

Auto in panne prende fuoco sull’A21 vicino a Cremona: come i Carabinieri hanno salvato due passeggeri dalle fiamme - Un'automobile in panne ha preso fuoco sull'A21 nei pressi di Cremona. Le due persone al suo interno sono state salvate da una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia, che passava di lì dopo una missione a Vicenza.