Fenegrò auto esce di strada e si ribalta | grave un uomo di 48 anni

grave incidente stradale a Fenegrò, in provincia di Como, poco dopo le 12.30 di oggi, venerdì 9 maggio 2025. Un’automobile si è ribaltata in via Milano, finendo fuori strada. A bordo del mezzo viaggiava un uomo di 48 anni, rimasto ferito in modo serio.La dinamica del sinistro è ancora in fase. 🔗Quicomo.it © Quicomo.it - Fenegrò, auto esce di strada e si ribalta: grave un uomo di 48 anni

Su altri siti se ne discute

Incidente a Fenegrò, auto esce di strada e si ribalta: gravissimo uomo di 48 anni - Fenegrò, 9 maggio 2025 – Dall’auto è stato estratto in condizioni tragiche. Il ferito dell’incidente avvenuto oggi alle 12.30 a Fenegrò, in via Milano, è un uomo di 48 anni, che era alla guida di un’auto che è finita fuori strada ribaltandosi.

Fenegrò, auto esce di strada e si ribalta: grave un uomo di 48 anni - Grave incidente stradale a Fenegrò, in provincia di Como, poco dopo le 12.30 di oggi, venerdì 9 maggio 2025. Un’automobile si è ribaltata in via Milano, finendo fuori strada.

Terribile incidente a Virle Piemonte: auto esce di strada e si schianta contro un ponticello, un morto - Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, sulla provinciale 138 a Virle Piemonte, al confine con Osasio. Si è trattato dell'uscita di strada di un'auto Volkswagen Polo, che è andata a schiantarsi contro un ...

Scontro frontale in Ciociaria, un morto e un ferito grave