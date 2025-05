Elezione di Leone XIV | conclave unito scartate ipotesi sull’influenza di Trump

La recente Elezione di Leone XIV ha scatenato numerosi dibattiti, specialmente in merito alla presunta influenza di Donald Trump sul conclave. In realtà, secondo i cardinali statunitensi e parenti ideologici di Papa Leone XIV, la nazionalità del nuovo Pontefice non è stata un elemento decisivo nella scelta del cardinale Robert Francis Prevost. Un conclave al .

