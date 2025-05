Bisseck Inter i tifosi hanno scelto | è del difensore nerazzurro il gol più bello del mese di aprile

BisseckInter, il difensore tedesco si aggiudica il sondaggio social indetto dal club grazie alla rete segnata contro il CagliariBisseck si è aggiudicato il sondaggio social indetto dal club grazie alla rete segnata contro il Cagliari. Un imponente stacco aereo che ha regalato ai tifosi nerazzurri un momento di gioia indimenticabile. Grazie a un potente colpo di testa, il difensore tedesco ha capitalizzato un calcio d’angolo, permettendo all’Inter di consolidare la sua vittoria con un punteggio finale di 3-1 contro i sardi. Il suo straordinario gol realizzato contro il Cagliari è stato dunque premiato dai sostenitori come il Betsson Sport Goal of the Month per il mese di aprile. Questa rete non solo ha contribuito al successo della squadra di Inzaghi, ma ha anche segnato la seconda volta in questa stagione che Bisseck ha trovato il fondo della rete, dopo il suo primo gol contro il Verona. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, i tifosi hanno scelto: è del difensore nerazzurro il gol più bello del mese di aprile

