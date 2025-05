Ambasciata Usa lancia l’allarme | Raid massiccio in Ucraina

Il contesto di tensione in Europa dell'Est continua a destare attenzione e preoccupazione a livello globale. In un quadro già segnato da mesi di conflitto, tornano ad emergere segnali che alimentano il timore di un'escalation improvvisa. In particolare, nelle ultime ore, è stata diffusa un'allerta che riguarda direttamente i cittadini stranieri presenti sul territorio ucraino.In un comunicato diffuso recentemente, una rappresentanza diplomatica occidentale ha lanciato un appello urgente ai propri connazionali presenti in Ucraina. Il messaggio non è passato inosservato, anche perché giunge in un momento in cui si moltiplicano le segnalazioni di attività militari più intense del consueto."Possibile attacco aereo su larga scala"Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev avrebbe ricevuto informazioni dettagliate riguardo a un'eventuale offensiva aerea significativa che potrebbe essere lanciata nei prossimi giorni.

Powell lancia l’allarme sui dazi di Trump: “Rischi per l’economia USA”. Bankitalia: “Effetti gravi anche per Italia” - Il presidente della Fed Jerome Powell lancia un duro avvertimento sulle possibili conseguenze dei dazi di Trump sugli Stati Uniti : «Il livello degli aumenti tariffari annunciati finora - ha detto durante un evento all’ Economic Club di Chicago , ...

“La Corea del Nord rafforza il proprio arsenale bellico e si prepara a nuovi test nucleari per minacciare gli Usa e i suoi alleati”. Il capo dell’ingelligence Usa Gabbard lancia l’allarme - “La Corea del Nord è probabilmente pronta a condurre un altro test nucleare con breve preavviso e continua a testare missili balistici intercontinentali per dimostrare le sue crescenti capacità ed esercitare una leva nei futuri negoziati”.

Crolla l’export verso gli Usa. La Camera di commercio lancia l’allarme sui dazi - Il dato, seppur parziale, già adesso è piuttosto preoccupante, ma può comunque rendere l’idea di cosa potrebbe accadere con la nuova ’guerra dei dazi’.

