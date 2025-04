Ufficiale | due giornate di squalifica a Yildiz salta Bologna e Lazio

Squalifica Inzaghi, l’allenatore dell’Inter rischia due giornate di stop! Cosa succede dopo l’espulsione rimediata contro l’Udinese - di Redazione JuventusNews24Squalifica Inzaghi, il tecnico nerazzurro rischia due turni di stop dopo l’espulsione in Inter-Udinese. I dettagli Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Simone Inzaghi potrebbe essere fermato per due giornate di Serie A. Il tecnico nerazzurro rischia più di un turno di squalifica per la condotta avuta nel finale di Inter–Udinese. L’allenatore, che era anche già ammonito, è entrato in campo e ha protestato in maniera plateale contro l’arbitro Chiffi, che ha estratto il rosso diretto. 🔗juventusnews24.com

Squalifica UFFICIALE di 10 giornate: terremoto nel campionato italiano - Squalifica esemplare nel campionato italiano. Il dispositivo del Giudice sportivo è arrivato solo qualche minuto fa: ben 10 giornate di stop per il calciatore. Squalifica UFFICIALE di 10 giornate: terremoto nel campionato italiano (LaPresse) – Calciomercato.it‘Terremoto’ in Serie B. A Franco Vazquez della Cremonese sono stati dati 10 turni di stop perché alla fine del match col Bari dello scorso 15 febbraio, “ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval – in forza ai puglies, ndr – un insulto espressivo di discriminazione razziale”. 🔗calciomercato.it

