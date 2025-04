Tumori tra le prime cause di morte ma aspettativa di vita alta | il report che fotografa una provincia di Ancona longeva ma fragile

provincia che invecchia, quella di Ancona, ma dove si continua a vivere a lungo. E' quanto emerso dal nuovo Profilo di Salute redatto dalla UOS Epidemiologia dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona. Il documento fotografa lo stato di salute della popolazione, identificando criticità e. 🔗 Anconatoday.it - Tumori tra le prime cause di morte ma aspettativa di vita alta: il report che fotografa una provincia di Ancona longeva ma fragile È unache invecchia, quella di, ma dove si continua a vivere a lungo. E' quanto emerso dal nuovo Profilo di Salute redatto dalla UOS Epidemiologia dell’Azienda Sanitaria Territoriale di. Il documentolo stato di salute della popolazione, identificando criticità e. 🔗 Anconatoday.it

Ne parlano su altre fonti

La morte di Papa Francesco sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo - La scomparsa di Papa Francesco ha occupato le prime pagine di tutti i giornali del mondo. E in tutto il mondo si continua a pregare per il pontefice. Servizio di Lucia Ascione The post La morte di Papa Francesco sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Dal Nobel alle prime dieci sperimentazioni contro Parkinson e tumori con le cellule staminali pluripotenti indotte - A 12 anni dal premio Nobel per la Medicina per gli studi sulle cellule staminali pluripotenti indotte, arrivano risultati considerati molto incoraggianti dalle prime dieci sperimentazioni cliniche che in Giappone usano terapie cellulari a base di staminali pluripotenti indotte Ipsc (ottenute facendo tornare ‘bambine’ le cellule adulte) contro malattie come Parkinson, degenerazione maculare, tumori, difetti della cartilagine e della cornea. 🔗ilfattoquotidiano.it

Piazza San Pietro blindata: le prime misure di sicurezza a Roma dopo la morte di Papa Francesco - Piazza San Pietro è blindata per la morte di Papa Francesco. Stamattina convocato d'urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tumori tra le prime cause di morte ma aspettativa di vita alta: il report che fotografa una provincia di Ancona longeva ma fragile; «Malattie cardiovascolari non i tumori la prima causa di morte, ma le donne non lo sanno»; Malattie del sistema circolatorio e tumori prima causa di morte; Una morte su due è per una malattia cardiovascolare o un cancro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tra gli under 50 aumentano i casi di tumore al colon e la causa potrebbe essere una tossina - Il link con il tumore al colon In precedenza la colibactina era già stata associata al tumore al colon e al retto, neoplasia destinata a diventare la principale causa di morte per cancro ... di tumore ... 🔗wired.it

Qual è la prima causa di morte in Italia e le strategie di prevenzione - Scopri qual è oggi la prima causa di morte in Italia con 230.000 vittime ogni anno per lo stesso motivo e leggi quali sono i migliori modi per prevenire. 🔗gazzetta.it

Malattie cardiovascolari principale causa di morte tra le donne, ma 6 su 10 non lo sanno. I fattori di rischio per il cuore - La scarsa consapevolezza femminile sui rischi cardiovascolari confermata da un recente studio coordinato dall’IRCCS Policlinico San Donato di Milano, pubblicato su European Journal of Preventive Cardi ... 🔗msn.com