Tumore al colon in aumento tra gli under 50 la causa potrebbe essere una tossina

Wired.it - Tumore al colon in aumento tra gli under 50, la causa potrebbe essere una tossina Questa neoplasia sta aumentando rapidamente nelle fasce d'età più giovani: un team di scienziati pensa di aver trovato una possibile risposta nella colibactina 🔗 Wired.it

Ne parlano su altre fonti

Tumore del colon-retto, in aumento le diagnosi al di sotto dei 50 anni - Una volta tipica della terza età, questa patologia è in continuo aumento in Italia, con circa 50mila nuovi casi ogni anno. Colpisce sempre più persone sotto i 50 anni, in particolare nella fascia 30-45 anni 🔗vanityfair.it

Tumore al colon in aumento negli under 50, l'oncologo: «Sintomi sottovalutati, evitare dieta caotica». Cause e nuove diagnosi - «Non bisogna considerare più l'età anagrafica come un fattore protettivo per il tumore al colon. Le diagnosi per gli under 50 sono aumentate». L'avvertimento arriva... 🔗ilmessaggero.it

Tumore del colon-retto, si allarga lo screening - La Regione Marche aderisce quest’anno alla campagna europea promossa dal Digestive Cancers Europe per il mese di marzo, definito il mese europeo della consapevolezza sul tumore del colon-retto che si rivolge in particolare ai giovani. I dati mostrano infatti un aumento di questa patologia anche tra le persone al di sotto dei 50 anni. Un mezzo preventivo molto efficace per individuare tempestivamente la malattia è lo screening. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Tra gli under 50 aumentano i casi di tumore al colon e la causa potrebbe essere una tossina; Scoperta la possibile causa del boom dei casi di cancro al colon tra gli under 50; Tumore al colon: casi in aumento tra gli under 50, come accorgersene in tempo?; Tumore colon retto negli under 50: prevenzione, screening e buone pratiche. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tra gli under 50 aumentano i casi di tumore al colon e la causa potrebbe essere una tossina - I casi di tumore al colon e al retto stanno aumentando in modo drammatico soprattutto tra i under 50. A provare a spiegare il motivo è stato oggi un team di ricerca della University of California di ... 🔗wired.it

Tumore al colon, un batterio comune potrebbe essere la causa del boom di casi tra i giovani - La ricerca traccia la strada a nuove prospettive per la prevenzione e il trattamento di questa neoplasia sempre più diffusa tra gli under 50 ... 🔗today.it

Boom dei casi di cancro al colon tra gli under 50: scoperta la possibile causa - Un nuovo studio pubblicato su Nature evidenzia come una tossina potrebbe aver causato l’aumento dei casi di tumore del colon-retto tra i più giovani ... 🔗quicomo.it