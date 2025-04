Torino sparatoria in strada | ferito alla gamba un uomo

sparatoria questa mattina alla periferia di Torino , dove un uomo di 32 anni, di origini straniere, è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco . Il fatto è avvenuto in via Pianezza, all’altezza del civico 95. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco: il proiettile ha attraversato la gamba ed è uscito. Sull'accaduto indaga la. 🔗 Feedpress.me - Torino, sparatoria in strada: ferito alla gamba un uomo questa mattinaperiferia di, dove undi 32 anni, di origini straniere, è statoa unada un colpo di arma da fuoco . Il fatto è avvenuto in via Pianezza, all’altezza del civico 95. Il, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco: il proiettile ha attraversato laed è uscito. Sull'accaduto indaga la. 🔗 Feedpress.me

