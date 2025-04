Calciomercato.it - Thuram fa ‘strike’ e Inzaghi torna a sorridere: l’undici anti-Barcellona | VIDEO CM.IT

Rifinitura per l’Inter ad Appiano Gentile prima della partenza per la Spagna: le scelte del tecnico nerazzurro in vista della semifinale di Champions LeagueC’è Marcussubito il sorriso in casa Inter in vista della delicata semifinale d’andata di Champions League nella tana del.Simone– Calciomercato.itL’attaccante francese èto in gruppo alla vigilia della sfida del Montjuic: infortunio alle spalle e allenamento insieme al resto del gruppo in un’assolata Appiano Gentile. Il figlio d’arte scherza con i compagni, palleggia, si esibisce nel solitoprima del torello e per qualche secondo si confronta con Simonenei primi 15 minuti della rifinitura pre Barça aperti alla stampa.? #Inter – Marcus #sereno e sorridente: palleggia e scherza con Arnautovic, prima di un breve confronto con mister #. 🔗 Calciomercato.it