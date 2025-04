The Couple 2025 Manila Nazzaro e Stefano Oradei e il desiderio di un figlio | Video Mediaset

Couple 2025 Manila Nazzaro e Stefano Oradei raccontano la nascita del loro amore e il desiderio di un figlio. Un momento di grande emozione per la coppia e tutto il pubblico del reality show di Canale 5.Manila Nazzaro e Stefano Oradei a The Couple 2025: “figlio? se succede è un miracolo”L’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è nato quasi per caso durante un evento dove lei era la presentatrice e lui ospite. “E’ stato casuale, lei presentava ed io ero ospite. E’ stato un colpo di fulmine, in un anno è cambiato tutto” – racconta l’ex ballerino di Ballando con le Stelle. La coppia poi confessa il desiderio di un figlio: “il desiderio di avere un figlio è di coppia, poi se la natura della vita ce lo donerà, sarà la cosa più bella del mondo”. La ex Miss Italia con la voce rotta dall’emozione racconta: “ci abbiamo provato, se succede un miracolo a questo punto. Superguidatv.it - The Couple 2025, Manila Nazzaro e Stefano Oradei e il desiderio di un figlio | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it A Theraccontano la nascita del loro amore e ildi un. Un momento di grande emozione per la coppia e tutto il pubblico del reality show di Canale 5.a The: “? se succede è un miracolo”L’amore traè nato quasi per caso durante un evento dove lei era la presentatrice e lui ospite. “E’ stato casuale, lei presentava ed io ero ospite. E’ stato un colpo di fulmine, in un anno è cambiato tutto” – racconta l’ex ballerino di Ballando con le Stelle. La coppia poi confessa ildi un: “ildi avere unè di coppia, poi se la natura della vita ce lo donerà, sarà la cosa più bella del mondo”. La ex Miss Italia con la voce rotta dall’emozione racconta: “ci abbiamo provato, se succede un miracolo a questo punto.

Se ne parla anche su altri siti

Ascolti tv: Ulisse – Il piacere della scoperta (19.1%), The Couple (13%) | Dati Auditel lunedì 14 aprile 2025 - Ascolti tv di lunedì 14 aprile 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “The Couple“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 14 aprile 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

David di Donatello 2025, Luca Tommassini video intervista: «Ci saranno grandi performance con Mika, e su The Couple…» - La nostra video intervista a Luca Tommassini, che si occuperà dello show dei David di Donatello 2025 e che ci ha parlato anche della sua nuova avventura come opinionista di The Couple – Una vittoria per due Vi presentiamo la nostra video intervista a Luca Tommassini, che nella serata di premiazione dei David di Donatello 2025 si occuperà dello show. Per l’occasione ci ha parlato anche della sua nuova avventura come opinionista di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5. 🔗.com

“Matilde, Angela e Milena…”. The Couple, Manila Nazzaro si lascia sfuggire la confessioe sulle amiche vip - Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sposati dallo scorso maggio, sono una delle coppie del reality The Couple. La loro partecipazione al programma che ha visto il ritorno di Ilary Blasi in televisione non sorprende, visto che la loro sintonia è evidente e, come raccontato dall’ex miss in più occasioni, quello con il ballerino noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Ballando con le stelle è stato un vero colpo di fulmine. 🔗caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple, la rivelazione di Manila Nazzaro sul rapporto con i concorrenti: Con loro empatizzo tanto (VIDEO); Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei concorrenti di The Couple: Campioni di affinità; The Couple concorrenti di Ilary Blasi: Thais Wiggers-Manila Nazzaro sicure. Soleil Sorge... Nomi e indiscrezioni; L'amore a The Couple: Manila Nazzaro e Stefano Oradei. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Manila Nazzaro contro Antonino Spinalbese a The Couple 2025/ Pastiera gate e incomprensioni tra i due - Manila Nazzaro nella casa di The Couple 2025 si è scontrata con Antonino Spinalbese: cosa è successo tra i due? 🔗ilsussidiario.net

The Couple, la rivelazione di Manila Nazzaro sul rapporto con i concorrenti: "Con loro empatizzo tanto" (VIDEO) - Manila Nazzaro vuota il sacco sul rapporto con i concorrenti di The Couple - Una vittoria per due. La showgirl ha ammesso di avere una connessione molto più profonda con le donne che con gli uomini. 🔗msn.com

Tensione nella casa di The Couple: Manila Nazzaro contro i rivali dopo uno scherzo di Pasqua - Un episodio di tensione nella casa di The Couple durante Pasqua: Manila Nazzaro si infuria per uno scherzo sulla sua pastiera, mentre Francesca Barra critica la sua reazione e invita alla leggerezza. 🔗ecodelcinema.com