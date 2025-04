Taglia la coda al cane col coltello fuori dal bar l’orrore a Modena | Arrestatelo

Modena, 29 aprile 2025 – Una storia terribile, quella di Max, di quelle che nessuno vorrebbe mai dover ascoltare: il suo proprietario, in un atto ingiustificato e ingiustificabile, gli ha amputato di netto la coda, provocandogli gravissime sofferenze fisiche e psicologiche fuori da un bar a Modena. a intervenire, allertate dal proprietario del locale sono state le Guardie Zoofile dell’Oipa di Modena.Max, un Border Collie mansueto e dolcissimo, è stato trovato con la coda mozzata, ricoperto di sangue e in stato di choc, secondo i testimoni ferito dal proprietario in evidente stato confusionale. Immediatamente portato dal veterinario, Max è stato medicato e sottratto al suo aguzzino, denunciato per maltrattamento di animali e sottoposto a sequestro giudiziario.Il povero cane ora si trova al sicuro, anche se dovrà affrontare un periodo riabilitazione per curare le ferite fisiche e psicologiche e, con tutta probabilità, faticherà a fidarsi ancora dell’essere umano. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Taglia la coda al cane col coltello fuori dal bar, l’orrore a Modena: “Arrestatelo” , 29 aprile 2025 – Una storia terribile, quella di Max, di quelle che nessuno vorrebbe mai dover ascoltare: il suo proprietario, in un atto ingiustificato e ingiustificabile, gli ha amputato di netto la, provocandogli gravissime sofferenze fisiche e psicologicheda un bar a. a intervenire, allertate dal proprietario del locale sono state le Guardie Zoofile dell’Oipa di.Max, un Border Collie mansueto e dolcissimo, è stato trovato con lamozzata, ricoperto di sangue e in stato di choc, secondo i testimoni ferito dal proprietario in evidente stato confusionale. Immediatamente portato dal veterinario, Max è stato medicato e sottratto al suo aguzzino, denunciato per maltrattamento di animali e sottoposto a sequestro giudiziario.Il poveroora si trova al sicuro, anche se dovrà affrontare un periodo riabilitazione per curare le ferite fisiche e psicologiche e, con tutta probabilità, faticherà a fidarsi ancora dell’essere umano. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

