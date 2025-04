Stop agli straordinari al centro diurno | Part-time involontari e salari bassi

centro diurno "Stella Polare" di Olmo di Martellago, dove le otto operatrici e operatori in appalto hanno annunciato il blocco degli straordinari per ottenere «condizioni di lavoro più dignitose con il riconoscimento del giusto livello di inquadramento, degli istituti. 🔗 Veneziatoday.it - Stop agli straordinari al centro diurno: «Part-time involontari e salari bassi» È stato di agitazione al"Stella Polare" di Olmo di Martellago, dove le otto operatrici e operatori in appalto hanno annunciato il blocco degliper ottenere «condizioni di lavoro più dignitose con il riconoscimento del giusto livello di inquadramento, degli istituti. 🔗 Veneziatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

“Stop truffe agli anziani”, un incontro con i Carabinieri al centro sociale per prevenire i raggiri - Lunedì 17 marzo alle ore 15 al centro sociale “Cesenatico Insieme” di viale Torino è previsto l’incontro “Stop truffe agli anziani”, un momento organizzato dalla Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico in collaborazione con il Comune di Cesenatico per fornire consigli pratici per contrastare un... 🔗cesenatoday.it

Via Paruta: stop ai lavori per il centro islamico. Lo stabile è a destinazione produttiva - Milano, 19 marzo 2025 – Lavori sospesi nel fabbricato di via Paruta 62, in zona via Padova, dove era in corso una ristrutturazione per realizzare un centro culturale islamico. Una situazione che due mesi fa aveva generato le proteste degli abitanti degli stabili vicini (“già vedo i viavai incessanti di persone in uno spazio inadeguato, tra le case”, sottolineava un residente interpellato lo scorso gennaio) e la denuncia della Lega, che ha presentato due interrogazioni in Comune. 🔗ilgiorno.it

Trump, la telefonata a Putin: stop agli aiuti all'Ucraina in cambio delle risorse naturali. Il piano - Donald Trump si affida a una citazione di un testo religioso: «Come dice la Bibbia, ?beati gli operatori di pace?. Mi auguro che quando tutto finirà, la mia eredità... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Stop agli straordinari al centro diurno: «Part-time involontari e salari bassi»; Sciopero negli ospedali di Roma, per un mese stop agli straordinari. Chi è coinvolto e perché; Sito Istituzionale | Municipio X. No agli abusi, apre Minori al Centro; Dehors a Firenze, c'è la proroga con uno stop: vietati nuovi permessi in centro. 🔗Ne parlano su altre fonti

'Stop all’espansione degli affitti brevi in centro? Per i residenti' - “Questo provvedimento che mette uno stop all’espansione degli affitti brevi in centro rappresenta uno strumento importante nella direzione di una città attenta alle esigenze dei residenti ... 🔗nove.firenze.it

Stop agli straordinari al Ruggi, il Nursind: "Una scelta sbagliata" - L'articolo Stop agli straordinari al Ruggi, il Nursind: "Una scelta sbagliata" proviene da OttoPagine. 🔗msn.com