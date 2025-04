Spagna Sanchez annuncia commissione per indagare cause blackout

cause del blackout massivo che ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune regioni meridionali e confinanti della Francia, precipitando i due paesi iberici nel caos soprattutto nei settori del trasporto ferroviario, dei trasporti locali, delle telecomunicazioni e dei servizi di pagamento. Il premier socialista Pedro Sanchez ha affermato che chiederà un rapporto indipendente a Bruxelles e istituirà una commissione d'inchiesta per indagare le cause del "apagòn", come viene definito in spagnolo il taglio di corrente elettrica. Red eléctrica espanola ha escluso da parte sua l'ipotesi di un attacco informatico e ha indicato nello sbalzo di tensione legato a un improvviso calo della produzione solare la probabile causa del blackout.

Blackout in Spagna, Sanchez annuncia commissione d'inchiesta: Motivi ancora sconosciuti - (Agenzia Vista) Spagna, 29 aprile 2025 "Abbiamo creato una commissione di inchiesta per un'analisi tecnica, coordinata dal Ministero della Transizione ecologica. Il Governo chiederà conto delle responsabilità degli operatori privati. Non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del blackout. Il Governo ha due priorità chiare: consolidare il ripristino del nostro sistema elettrico al 100% e scoprire cosa sia accaduto per evitare che possa succedere di nuovo. 🔗iltempo.it

Sanchez annuncia: “Quest’anno la Spagna raggiungerà il 2% del Pil in sicurezza e difesa” - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che “la Spagna raggiungerà il 2% del Pil in sicurezza e difesa quest’anno“. “Investimento importante” Si tratta di “un investimento importante” e di “uno sforzo rilevante“, con “10,47 miliardi di euro addizionali rispetto a quelli già destinati attualmente alla politica di sicurezza e difesa”, ha affermato il leader socialista, in una dichiarazione ai media in cui sta illustrando il nuovo ‘Piano industriale e tecnologico per la sicurezza e la difesa della Spagna e dell’Europa’. 🔗lapresse.it

Blackout Spagna, Red Electrica: "Due guasti nella produzione di energia solare", premier Sanchez: "Commissione d'inchiesta su cause" - La società che gestisce la rete elettrica in Spagna ha provato a spiegare i motivi del blackout, ma il primo ministro ha comunque asserito di voler aprire una commissione d'inchiesta Red Electrica ha spiegato che alla base del blackout ci sono "due guasti nella produzione di energia solare". 🔗ilgiornaleditalia.it

