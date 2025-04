Sofia di Spagna ha 18 anni | dieci cose che sicuramente non sai sulla secondogenita di re Felipe

Il 29 aprile 2025, l'Infanta Sofía di Borbone e Grecia compie 18 anni. Una tappa simbolica per ogni giovane, ma ancor più significativa quando si appartiene alla famiglia reale spagnola. La secondogenita di re Felipe VI e della regina Letizia, Sofía raggiunge la maggiore età mantenendo lo stile che l'ha sempre contraddistinta: discreto, riservato e profondamente radicato nei valori familiari.Per celebrare il 18º compleanno dell'Infanta Sofía, la Casa Reale ha diffuso cinque nuovi ritratti inediti, scattati nei giardini del Palazzo della Zarzuela. Le immagini mostrano una Sofía matura, serena e sorridente, più consapevole ma sempre fedele alla sua naturalezza. In una posa semplice ma elegante, indossa pantaloni blu navy e una camicia azzurra con le maniche arrotolate — un capo insolito per lei, che ricorda scelte simili fatte da altre giovani principesse europee, come Isabella di Danimarca.

