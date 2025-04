Ramelli Meloni | La sua morte un pezzo di storia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti

Ramelli, morto a 18 anni: "Non fatevi ingannare da falsi profeti e cattivi maestri, coltivate la libertà, inseguite la bellezza e difenderete le vostre idee con forza e amore come faceva Sergio"L'articolo Ramelli, Meloni: “La sua morte un pezzo di storia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ramelli, Meloni: “La sua morte un pezzo di storia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti” Leggi su Ildifforme.it Il Presidente del Consiglio, in un videomessaggio inviato all'evento organizzato a Palazzo Lombardia per i 50 anni dalla scomparsa del militante del Fronte della Gioventù, si è appellata ai ragazzi che hanno l'età di, morto a 18 anni: "Non fatevi ingannare da falsi profeti e cattivi maestri, coltivate la libertà, inseguite la bellezza e difenderete le vostre idee con forza e amore come faceva Sergio"L'articolo: “La suaundicon cui” proviene da Il Difforme.

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo ricordo in un videomessaggio trasmesso durante un evento a Palazzo Lombardia. «Cinquant'anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: una morte tanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia», ha detto Meloni.

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2025 Ci tenevo moltissimo ad esserci in questo anniversario così importante. Siamo reduci da giorni intensi, nei quali la scomparsa del Santo Padre ci ha portato a riflettere su temi profondi: misericordia, perdono, pietas, provvidenza. Ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di Sergio Ramelli. Cinquant'anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: una morte tanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia.

Milano – "Ai nostri figli dobbiamo raccontare che c'è stato un tempo in cui per le proprie idee si poteva cambiare scuola e città e persino perdere la vita, uccisi da carnefici in una spirale di violenza trascinata per troppi anni. Dobbiamo ricordarlo anche per riconoscere subito i germi di quell'odio e di quella violenza".È questa la riflessione che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto parlando di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta.

