Playoff Benevento-Juventus NG | prevendita al via tutte le info

Playoff (LEGGI QUI). Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 29 aprile 2025 e fino alle ore 20:45 del 4 maggio p.v., sono disponibili sulla piattaforma Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per la partita Benevento-Juventus NG, in programma il giorno 4 maggio 2025 alle ore 20:00.DI SEGUITO I PREZZI:SETTOREINTEROCURVA SUD13€DISTINTI16€TRIBUNA INFERIORE19€TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA19€TRIBUNA SUPERIORE COPERTA23€TRIBUNA CENTRALE45€ SETTORE OSPITI13€NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI prevendita*Settore Curva Nord Locali CHIUSOBOTTEGHINII botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:martedì 29 aprile 2025 – dalle ore 15.

