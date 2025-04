Paura sul filobus | dà in escandescenze e minaccia i passeggeri a bordo

bordo del filobus ha dato in escandescenze minacciando i passeggeri presenti sul mezzo pubblico. Paura stamattina a bordo del jumbobus Atac della linea 90. Intorno alle 10:00 sul mezzo pubblico diretto a Termini dalla via Nomentana un uomo, un cittadino sudamericano, senza un apparente motivo.

Mikaela Shiffrin, "ho paura": la scelta da gigante che scuote lo sci mondiale - La saggezza popolare insegna che quando si cade, è meglio tornare subito in sella. Ma Mikaela Shiffrin vive di concretezza, non di proverbi. E quindi ha deciso che la sua unica gara individuale ai Mondiali di Saalbach (in Austria) sarà lo slalom di sabato prossimo, semplicemente e umanamente perché ha paura. Non si ripresenterà al via del gigante di due giorni prima nonostante sia una delle logiche favorite e arrivi da campionessa del mondo in carica. 🔗liberoquotidiano.it

Parla Renzi: "Con Meloni è ormai deriva libica, è circondata da bimbiminkia. Ormai si ha paura di parlare" - Matteo Renzi, oggi comincia Sanremo, quale canzone vuole dedicare a Meloni? “Fiumi di parole dei Jalisse. Meloni è come i Jalisse. Ha vinto una volta, ma non vincerà mai più”. Dice Meloni ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Paura in Italia, tenta di rapire due bambine fuori da scuola: poi la folle giustificazione - Un episodio quasi surreale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo 2025, tra le 7:30 e le 8. Un uomo ha puntato due bambine e ha tentato di rapirle. Sul posto, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno immobilizzato l’uomo e lo hanno portato via. Tutto questo è accaduto sotto lo sguardo attonito della madre: una scena terrificante. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Papa Francesco, le condizioni di oggi: come sta Leggi anche: Tragico incidente, perde la vita la nota cantante: come è successo Milano, tenta di rapire due bambine fuori da una ... 🔗tvzap.it

