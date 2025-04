Orologio di lusso per 135mila euro falsi individuati i due truffatori

Orologio di pregio del valore superiore a 60mila euro, ricevendo in cambio una mazzetta di banconote in gran parte false. I. 🔗 Ilpiacenza.it - Orologio di lusso per 135mila euro falsi, individuati i due truffatori Una sofisticata truffa con la tecnica del "rip-deal" si è consumata in un albergo di Piacenza nel novembre 2024. La vittima, raggirata da due finti acquirenti, ha ceduto undi pregio del valore superiore a 60mila, ricevendo in cambio una mazzetta di banconote in gran parte false. I. 🔗 Ilpiacenza.it

