Noemi morta per salvare un coniglietto | premiato in Regione il suo gesto puro

Noemi Fiordilino è rimasta nel cuore di tantissime persone. La giovane, appena ventenne, stava tornando a casa insieme al suo fidanzato quando, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo, l’auto su cui viaggiavano ha investito accidentalmente un coniglietto. I due si sono. 🔗 Quicomo.it - Noemi, morta per salvare un coniglietto: premiato in Regione il suo gesto puro La tragica storia diFiordilino è rimasta nel cuore di tantissime persone. La giovane, appena ventenne, stava tornando a casa insieme al suo fidanzato quando, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo, l’auto su cui viaggiavano ha investito accidentalmente un. I due si sono. 🔗 Quicomo.it

