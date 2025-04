Napoli il dato sullo Scudetto fa sognare | accade da 14 anni!

dato impressionante arrivato sulla vittoria dello Scudetto fa sognare il Napoli e i suoi tifosi, ecco cosa riguardaCon la straordinaria vittoria contro il Torino, il Napoli ha avuto modo di staccare a tre punti di distacco l'Inter, ora costretta ad inseguire i partenopei. A 4 match dal termine del campionato, gli azzurri di Antonio Conte dovranno vedersela con alcune squadre insidiose che si trovano in piena lotta salvezza, partite in cui il Napoli spesso ha riscontrato difficoltà.Dopo la passata stagione era impensabile tornare a lottare così presto per il titolo, ma con Conte in panchina la squadra ha subito la giusta scossa per sorprendere nuovamente l'intero campionato.Napoli, i pianeti si allineano: il dato emersoLa prima posizione in classifica fa sognare i tifosi che ieri, al termine del match, hanno fatto respirare al 'Maradona' un clima simile alla cavalcata di Spalletti.

