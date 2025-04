Lettera43.it - Mykola Bychok, chi è il cardinale più giovane del Conclave

Il 7 maggio si aprono le porte delche eleggerà il successore di papa Francesco. Tra i cardinali elettori, spicca un volto: è, 45 anni, il piùmembro del Collegio cardinalizio. Vescovo dell’eparchia greco-cattolica ucraina dei Santi Pietro e Paolo a Melbourne, in Australia,è stato creatoil 7 dicembre 2024 da papa Francesco. Dunque ha la porpora da solo cinque mesi.fa parte dell’ordine dei Redentoristiviene nominatoda papa Francesco (AnsaFabio Frustaci).Nato a Ternopil, in Ucraina, il 13 febbraio 1980, ha deciso di entrare in seminario a soli 17 anni, entrando nella Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi). Sono un ordine religioso maschile della Chiesa cattolica fondato nel 1732 da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Scala, vicino Amalfi. 🔗 Lettera43.it