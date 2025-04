Mkhitaryan si racconta | Sono contento di essere dove sono adesso! Mi sveglio ogni mattina pensando che…

Henrikh Mkhitaryan, uno dei giocatori più esperti della rosa di Simone Inzaghi, sta vivendo la sua ottava esperienza in una squadra professionistica proprio con l'Inter. In vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona, il centrocampista si è aperto in un'intervista rilasciata a The UCL Show.

LE PAROLE- «Sono stato in diversi Paesi, ho vissuto momenti difficili nella mia vita. Sono contento di essere dove sono adesso. L'esperienza, i momenti, i problemi che affronti, la possibilità di uscire vincente da una competizione. La vita non si ferma, vado avanti. Affronterò altri problemi, devo capire come trovare una soluzione e capire come far funzionare le cose.

Marcell Jacobs si racconta a Belve: “Mio padre? Ho cominciato a vincere quando mi sono riavvicinato a lui” - Milano,29 aprile 2025 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì, a partire da oggi. Tra gli ospiti della prima puntata Marcell Jacobs. Il campione olimpico a Tokyo 2020 e primatista europeo dei 100 metri si racconta in un'intervista intima e profonda. Dalle domande di Fagnani emerge l'intensità dello sportivo e la complessità dell'uomo. 🔗ilgiorno.it

Tudor su Vlahovic: «Mi è piaciuto il modo in cui ha protetto il pallone e ha lottato. Sono contento, vi spiego perché» - di Redazione JuventusNews24Tudor su Vlahovic: «Sono contento di lui, vi spiego perché». Cosa ha detto il tecnico della Juventus sull’attaccante Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Roma–Juventus. Le sue dichiarazioni sulla partita di Vlahovic. VLAHOVIC – «Ho fatto una buona gara, sono contento. Mi è piaciuto il modo in cui ha protetto il pallone e ha lottato. Chiaramente, un attaccante vuole sempre fare gol, e quando ci riesce trova ancora più energia. 🔗juventusnews24.com

Sinner prepara il rientro: "Sono riposato e contento" - AGI - "Sto molto bene, mi sono riposato e sono contento. Ho fatto tante cose diverse, ovviamente se avessi potuto scegliere avrei giocato a tennis ma sto bene e non ci sto neanche pensando tanto in questo momento": con queste parole Jannik Sinner si è detto fiducioso per il suo ritorno in nell'anticipazione di un'intervista a Sky Sport. L'intervista andrà in onda in versione integrale il 5 aprile, a un mese esatto dalla fine della squalifica di 3 mesi per il caso clostebol. 🔗agi.it

