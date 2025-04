Meloni vertice con Erdogan a Roma | Sostegno a Trump per pace in Ucraina

vertice tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Villa Doria Pamphilj. "Sono molto contenta di aver accolto a Roma il presidente Erdogan, i nostri lavori sono stati molto produttivi. Sono soddisfatta dei risultati raggiunti. La dichiarazione congiunta che adottiamo conferma la solidità dei nostri rapporti e getta le basi per rafforzare ancora di più il nostro partenariato" tra Italia e Turchia, ha detto Meloni al termine dell'incontro.Ucraina: Meloni, ribadiamo Sostegno a Trump per pace giusta e duratura"L'Italia ribadisce il suo pieno Sostegno ripetiamo agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura. Penso che l'incontro a San Pietro, tra Trump e Zelensky abbia un significato enorme e nutriamo tutti la speranza che possa rappresentare un punto di svolta", ha sottolineato la premier.

