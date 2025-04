Marc Marquez mette le cose in chiaro sulla sfida in MotoGP col fratello Alex | “Io sono io lui è lui”

MotoGP 2025, il pilota Ducati riflette sugli errori, rilancia con i test post-gara e mette in chiaro le cose sulla sfida con il fratello Alex: "Io sono io e lui è lui. Deciderà Ducati su quale supporto tecnico dargli" 🔗 Dopo la caduta a Jerez e la leadership persa nel Mondiale della2025, il pilota Ducati riflette sugli errori, rilancia con i test post-gara einlecon il: "Ioio e lui è lui. Deciderà Ducati su quale supporto tecnico dargli" 🔗 Fanpage.it

Marc Marquez mette subito le cose in chiaro: lo spagnolo vuole monopolizzare la stagione - Erano 93 week end che Marc Marquez non era in testa al Mondiale di MotoGP. Ne è passata di acqua sotto i ponti, pensando a Valencia 2019 e cosa sia accaduto posteriormente a quella gara. L'incidente di Jerez de la Frontera (Spagna) è stato sicuramente un tratto caratterizzante di una fase particolarmente critica della carriera di Marc, da associare poi alla crisi tecnica con la Honda. La decisione di lasciare un marchio con cui tanto aveva vinto e di mettersi in discussione in un team clienti come quello di Fausto Gresini è stata la mossa vincente e, da quest'anno, in sella a una Ducati ...

MotoGP, Marquez mette subito in chiaro le cose. Partenza in salita a Buriram per Bagnaia - Il Mondiale MotoGP 2025 è cominciato ufficialmente quest'oggi con le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, tappa inaugurale della nuova stagione. Il venerdì di Buriram ha riservato qualche colpo di scena, in primis l'esclusione dai primi dieci di uno sfortunato Francesco Bagnaia che dovrà dunque passare dal Q1 domani in qualifica. Pecco ha iniziato il weekend sul Chang International Circuit in modalità diesel, come ci ha già abituato spesso e volentieri in passato, faticando a trovare il giusto feeling con la moto nei primi run e salendo di colpi ...

